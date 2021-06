REGARDEZ : Ariana Grande dévoile le vidéoclip de sa chanson POV

Ariana Grande a dévoilé lundi le nouveau vidéoclip « live » de sa chanson POV, tirée de son récent album Positions. Ce clip met en vedette la star de 27 ans qui chante sur une scène décorée d'herbes et de fleurs, sous un anneau de lumière géant.

« La scénographie luxuriante renforce à la fois l'ambiance rêveuse de la chanson et sa déclaration de mode séduisante », peut-on lire en description du vidéoclip de POV, un acronyme signifiant « point of view » ou « point de vue ».

Le plus récent album d’Ariana Grande a été lancé le 30 octobre dernier. Une édition de luxe de Positions a été mise sur le marché en février dernier. On y retrouve 5 pistes supplémentaires, dont la version remixée de la chanson 34+35 interprétée avec Megan Thee Stallion et Doja Cat.