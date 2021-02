REGARDEZ : Ariana Grande fait la fête dans le nouveau clip de 34+35

Ariana Grande a dévoilé le vidéoclip officiel de la version remixée de sa chanson 34+35 interprétée avec Megan Thee Stallion et Doja Cat. La star de 27 ans a profité de l’occasion pour annoncer que la sortie de l’édition de luxe de son album Positions aura lieu le 19 février.

Ce clip pour le moins sexy met en scène les trois chanteuses en train de faire la fête dans un luxueux hôtel. Que ce soit sur le bord de la piscine, dans un escalier, dans leur chambre ou encore dans la salle de bain, une chose ne change pas : le champagne qui coule à flots!

L’édition de luxe de Positions comportera un total de 19 titres, soit cinq de plus que la version originale du sixième album studio d’Ariana Grande lancé le 30 octobre dernier. En plus de la version remixée de 34+35 avec Megan Thee Stallion et Doja Cat, on y retrouvera 4 titres inédits.

Grâce à 34+35 et à la chanson-titre, Positions a permis à Ariana Grande de se hisser au sommet des ventes d’albums aux États-Unis, en plus de marquer l’histoire de la musique.

La fiancée de Dalton Gomez a aussi récemment terminé le tournage du film Don’t Look Up qui mettra également en vedette Leonardo Dicaprio, Cate Blanchett, Meryl Streep et Jenifer Lawrence.