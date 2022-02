REGARDEZ : Ariane Moffatt présente la chanson Deux cœurs vagabonds

C’est jeudi qu’a été dévoilée la chanson Deux cœurs vagabonds d’Ariane Moffatt, premier extrait de l’album 1969 qui paraîtra le 12 avril prochain. Se voulant « une ode à la beauté et à la simplicité qu'on retrouve dans la nature », cette nouveauté est accompagnée d’une capsule vidéo tournée lors de l'enregistrement de la chanson.

Initié par le réalisateur et auteur-compositeur Connor Seidel, l’album 1969 regroupera des chansons originales de plusieurs artistes québécois, dont Ariane Moffatt, Safia Nolin, Elliot Maginot, Louis-Jean Cormier, Claudia Bouvette, Half Moon Run, Les Soeurs Boulay, Jason Bajada, Matt Holubowski, Elisapie, Philippe Brault et Joseph Mihalcean.

« Lié par un fil conducteur, soit l’année 1969, l’album s’inspire des façons d’écrire et d'enregistrer de l’époque. Cet album est un effort collectif, un travail d'amour, mais, surtout, une excuse pour passer du temps et créer avec tous ces êtres humains magnifiques », a déclaré Connor Seidel par voie de communiqué.

« Le fait que le projet soit axé sur les années 70 installe tout de suite un climat libre et spontané. Des expériences comme ça, ça nous permet de connecter sur une forme d'authenticité humaine et artistique qu’on a besoin d’exprimer », a ajouté Ariane Moffatt.

Intitulé Incarnat, le plus récent album d’Ariane Moffatt a été lancé en mars 2021. Le 7e disque studio de l’auteure-compositrice-interprète de 42 ans compte un total de 12 chansons, dont Espoir et Beauté. Depuis, la chanteuse nous a offert Ensemble, sensibles, une pièce spécialement dédiée aux enfants des écoles du Québec et du reste de la francophonie canadienne.