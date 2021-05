REGARDEZ : Ariane Moffatt se joint à l’OSM pour les enfants

Ariane Moffatt a écrit et composé une toute nouvelle chanson spécialement dédiée aux enfants des écoles du Québec et du reste de la francophonie canadienne. Intitulée Ensemble, sensibles, cette pièce est interprétée avec nul autre que l’Orchestre symphonique de Montréal!

Enregistrée à la Maison symphonique en présence des 55 musiciens de l’OSM, Ensemble, sensibles a été créée dans le but de souligner le 25e anniversaire des Journées de la culture. Ce rendez-vous annuel débutera le 24 septembre prochain avec l’événement Une chanson à l’école, un programme auquel participent des centaines de milliers d’enfants de 1000 écoles du pays, depuis maintenant six ans.

« À l’école, les arts et la culture sont des outils indispensables pour développer la créativité et maximiser le développement sain de notre précieuse jeunesse. Il faut non seulement le chanter haut et fort, mais il faut aussi passer à l’action! Pour moi, c’est tout naturel d’offrir cette chanson », a déclaré Ariane Moffatt dans un communiqué de Culture pour tous, l’organisme derrière cette initiative.

Rappelons qu’Ariane Moffatt a amorcé jeudi soir une nouvelle tournée qui sillonnera tout le Québec jusqu’en avril 2022. L’auteure-compositrice-interprète de 42 ans présentera pour la première fois sur scène Incarnat, son septième album studio paru le 26 mars dernier.