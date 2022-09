REGARDEZ : Avril Lavigne chante Complicated en version acoustique

Tout de suite après avoir reçu son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame, à Los Angeles, Avril Lavigne a renoué avec les célébrations du 20e anniversaire de son album Let Go en interprétant une version acoustique inédite de son classique Complicated!

La chanteuse canadienne de 37 ans a offert cette performance dans le cadre de la série YouTube japonaise The First Take, accompagnée d’une guitare acoustique comme seul instrument de musique. Plus tôt cet été, Harry Styles avait lui aussi relevé le défi d’enregistrer une chanson en une seule prise, selon le concept de la chaîne.

C'est en 2002, à l’âge de seulement 17 ans, qu’Avril Lavigne lançait son tout premier album qui allait marquer toute une génération. Intitulé Let Go, ce disque fut immédiatement acclamé par la critique avant d’être propulsé au sommet des palmarès grâce à des hits comme Complicated, Sk8er Boi et I'm with You.

Ayant lancé le 25 février dernier Love Sux, son septième album en carrière, Avril Lavigne a des projets plein la tête, dont ceux de transformer sa chanson Sk8ter Boi en film, d’enregistrer un album de Noël, de lancer une gamme de maquillage et de publier un livre de recettes!