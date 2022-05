REGARDEZ : Avril Lavigne et Olivia Rodrigo chantent Complicated en duo

Les spectateurs qui assistaient au concert d’Olivia Rodrigo à Toronto, vendredi soir dernier, ont eu droit à toute une surprise : nulle autre qu’Avril Lavigne est montée sur scène pour interpréter en duo Complicated, son méga-hit de 2002, avec la chanteuse américaine de 19 ans!

« Je suis tellement, tellement, tellement chanceuse parce qu'elle est venue ici ce soir pour chanter avec moi », a déclaré Olivia Rodrigo, visiblement impressionnée, lorsqu’elle a présenté Avril Lavigne au Massey Hall de Toronto.

Élue Femme de l'année 2022 selon Billboard, Olivia Rodrigo a débuté sa première tournée mondiale le 2 avril dernier. Un an après la parution de son tout premier album, la jeune auteure-compositrice-interprète prépare déjà son deuxième disque. Sorti en mai 2021, Sour s’était hissé au sommet des ventes aux États-Unis grâce à des succès comme Good 4 U, Deja Vu et Drivers License.

De son côté, Avril Lavigne a lancé le 25 février dernier Love Sux, son septième album en carrière qui comprend 12 chansons, dont Bite me et Love It When You Hate Me. L’auteure-compositrice-interprète de 37 ans devait par ailleurs donner le coup d’envoi de sa tournée internationale Bite Me hier soir à Laval, mais elle a dû reporter ce spectacle au 7 mai en raison de cas de COVID-19 au sein de son équipe.