REGARDEZ : Avril Lavigne expédiée en prison dans son nouveau clip

Avril Lavigne vient de dévoiler le vidéoclip officiel de sa chanson Love It When You Hate Me interprétée en collaboration avec le musicien américain blackbear. Ce nouveau clip met en vedette la chanteuse canadienne qui est jetée en prison pour avoir commis le crime d’être « tombée amoureuse trop de fois »!

Vêtue d’orange et de noir, avec des mèches orangées dans les cheveux, Avril Lavigne devient rapidement la reine de la prison avant d'être libérée… pour mauvaise conduite! On peut aussi y apercevoir blackbear et Travis Barker, le batteur de Blink-182, derrière les barreaux où l’atmosphère est pour le moins à la fête.

C’est le 25 février dernier qu’Avril Lavigne a lancé Love Sux, son septième album en carrière. Paru sous l’étiquette DTA Records, la maison de disque de Travis Barker, ce disque comprend 12 chansons, dont le premier extrait intitulé Bite me.

L’auteure-compositrice-interprète de 37 ans amorcera par ailleurs le volet canadien de sa tournée Bite Me le 3 mai prochain à Moncton, avant de s’arrêter dans 14 villes du pays, dont Québec, Laval et Ottawa.

Avril Lavigne compte aussi transformer sa chanson Sk8ter Boi en film dans le cadre du 20e anniversaire de Let Go, son tout premier album sorti en juin 2002.