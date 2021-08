REGARDEZ : Beyoncé dévoile deux nouveaux vidéoclips

Beyoncé a célébré le premier anniversaire de son album visuel Black Is King en dévoilant non pas un, mais bien deux nouveaux vidéoclips de chansons extraites de cette œuvre cinématographique!

Intitulé Mood 4 Eva, le premier clip met en vedette Jay-Z (le mari de Beyoncé), Childish Gambino (alias Donald Glover, co-star du Roi Lion) et Oumou Sangaré (une chanteuse malienne). Le second, Otherside, nous permet de voir Rumi et Sir Carter, les jumeaux de la chanteuse, productrice et actrice américaine de 39 ans.

Inspiré du disque The Lion King : The Gift sorti en 2019, Black Is King raconte l’histoire du parcours initiatique d'un jeune souverain confronté à la trahison, l'amour et la recherche d'identité. Écrit, réalisé et produit par Beyoncé, cet album visuel honore « les voyages des familles noires à travers le temps », en plus d’être « une affirmation d'un objectif grandiose, avec des visuels luxuriants qui célèbrent la résilience et la culture des Noirs ».

Deux vidéoclips de Black Is King avaient déjà été mis en ligne, soit Already et Brown Skin Girl dans lequel Beyoncé s’était entourée de sa fille Blue Ivy Carter, de la célèbre mannequin Naomi Campbell, de l’actrice mexico-kényane Lupita Nyong’o et de Kelly Rowland, son ex-partenaire de Destiny's Child.

Aussi à lire : le clip de la chanson Formation de Beyoncé élu Meilleur vidéoclip de tous les temps.