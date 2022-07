REGARDEZ : Beyoncé nous entraîne dans les coulisses du Vogue

Vogue a publié ce week-end une vidéo dans laquelle Beyoncé nous fait plonger dans les coulisses de sa séance photo pour le célèbre magazine, au son de sa nouvelle chanson Break My Soul!

Inspirée de la vie nocturne des clubs des années 80, cette vidéo d’une minute et demie offre aux fans un aperçu de la « vision du rétro-futurisme scintillant » du rédacteur en chef de Vogue Edward Enninful, du photographe Rafael Pavarotti, du styliste Marni Senofonte et de la star américaine de 40 ans.

Effectuant son grand retour devant les projecteurs, Beyoncé fait la une du numéro de juillet 2022 de l’édition britannique du magazine Vogue, en kiosque depuis deux semaines.

Beyoncé a par ailleurs dévoilé au cours des derniers jours la couverture de son album Renaissance qui paraîtra le 29 juillet prochain. On peut y voir l’artiste arborant de longs cheveux blonds, vêtue d’un mini bikini argenté, à dos d'un cheval scintillant.

« Créer cet album m'a offert un endroit où rêver et m'évader pendant cette période angoissante dans le monde. Cela m'a permis de me sentir libre et aventureuse, à un moment où tout changeait si vite. Mon intention était de créer un espace sécuritaire, un endroit sans jugement. Un endroit libéré de tout perfectionnisme et de toute obligation à trop réfléchir. Un endroit où on peut crier, relaxer, se sentir libre. J'espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. Ah! Et aussi que vous vous sentirez unique, fort et incroyablement sexy comme vous l'êtes », a expliqué Beyoncé sur Instagram.

Nous arrivant six ans après Lemonade, le septième disque solo de la chanteuse comprendra 16 nouveaux titres, dont le premier extrait Break My Soul créé à partir d’échantillonnages des chansons Show Me Love de Robin S (1993) et Explode de Big Freedia (2014).