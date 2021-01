REGARDEZ : Billie Eilish chante en espagnol avec Rosalía

Billie Eilish continue de surprendre ses fans… en chantant en espagnol! La jeune artiste américaine vient en effet de dévoiler une première collaboration avec la chanteuse catalane Rosalía, âgée de 27 ans. Baptisée Lo Vas A Olvidar, cette chanson figurera sur la bande sonore originale de la série télévisée Euphoria produite pour HBO.

Accompagnée d’un vidéoclip éthéré, Lo Vas A Olvidar est le fruit de plus de deux ans de travail : « C'est la plus longue période de création sur Terre! Nous avons écrit la majeure partie de cette chanson en janvier 2019. Cela fait longtemps, très, très longtemps », a déclaré avec humour Billie Eilish.

« Une grande partie de Lo Vas A Olvidar est en espagnol, ce que je trouve très important. Lorsque nous écrivions la chanson, Rosalía m’a proposé de l’interpréter en anglais mais je lui ai répondu qu’elle devait rester en espagnol. C’est tellement beau. J’ai toujours aimé la musique qui n’est pas en anglais », a ajouté l’auteure-compositrice-interprète de 19 ans.

En plus de faire la promotion de son documentaire The World’s a Little Blurry qui sortira en février, Billie Eilish a récemment annoncé qu'elle lancera, le 11 mai prochain, un album de photos. L’interprète de Bad Guy, No Time to Die, Therefore I Am et My Future prépare également son deuxième album en carrière qui devrait paraître plus tard cette année.