REGARDEZ : Billie Eilish dévoile la chanson Lost Cause

Billie Eilish a dévoilé mercredi la chanson Lost Cause, le plus récent extrait de son album Happier Than Ever qui paraîtra le 30 juillet prochain. Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip réalisé par la star américaine de 19 ans et dans lequel on peut voir celle-ci faire la fête en compagnie de quelques-unes de ses amies.

Il y a deux semaines, Billie Eilish a annoncé que sa tournée mondiale Happier Than Ever s'arrêterait au Centre Bell de Montréal le 15 février. Seulement deux autres spectacles sont prévus en sol canadien, soit à Toronto (le 16 février) et à Vancouver (le 24 mars).

Le deuxième disque en carrière de Billie Eilish comprendra 16 chansons, dont Lost Cause, My Future, Therefore I Am et Your Power. Ce disque sera écrit, composé et produit en collaboration avec FINNEAS, le frère aîné de la lauréate de sept Grammy Awards.