REGARDEZ : Billie Eilish dévoile la chanson Your Power

Billie Eilish a lancé jeudi midi Your Power, troisième extrait de son album Happier Than Ever qui paraîtra le 30 juillet prochain! Cette nouvelle chanson est accompagnée d’un vidéoclip officiel réalisé par la chanteuse américaine de 19 ans.

Co-écrit et produit en collaboration avec son frère FINNEAS, le deuxième disque en carrière de Billie Eilish comprendra 16 chansons, dont My Future et Therefore I Am, les deux premiers extraits dévoilés en 2020.

Disponible en formats CD, cassette et vinyle, ainsi qu’en deux coffrets de luxe, Happier Than Ever succédera à When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, le premier disque de l’auteure-compositrice-interprète qui lui avait permis de mériter 5 Grammy Awards en 2019.

« C’est la chose la plus géniale que j’ai jamais créée. Je suis excessivement excitée et nerveuse, et j’ai surtout tellement hâte de vous faire entendre ce disque. Je n’ai jamais ressenti autant d’amour pour un projet que pour celui-ci. J’espère que vous ressentirez la même chose que moi », a déclaré l’interprète de Bad Guy et No Time to Die, en annonçant la sortie de son prochain album.

D’ici le lancement d’Happier Than Ever, Billie Eilish publiera, le mardi 11 mai prochain, un album de photos.