REGARDEZ : Billie Eilish lance le clip de Happier Than Ever

Billie Eilish a profité du lancement de son album Happier Than Ever, vendredi dernier, pour dévoiler le vidéoclip officiel de la chanson-titre de ce disque extrêmement attendu par ses fans! Tout comme la chanson Happier Than Ever, le clip est divisé en deux parties distinctes : la première tout en douceur et la seconde remplie d’intensité!

« C'est ma chanson favorite et ma vidéo préférée à vie! », a déclaré Billie Eilish sur Instagram, après avoir confié, parlant de son nouveau disque : « Ce fut l'expérience la plus enrichissante et la plus profonde que j'aie jamais vécue avec ma musique… J'ai tellement grandi dans le processus de création de cet album et je me suis tellement réalisée que j'aimerais pouvoir revenir en arrière et le refaire encore ».

Le deuxième album en carrière de Billie Eilish comprend 16 chansons, dont Happier Than Ever, NDA, Lost Cause, My Future, Therefore I Am et Your Power. Ce disque est écrit, composé et produit en collaboration avec FINNEAS, le frère aîné de l’auteure-compositrice-interprète américaine de 19 ans.

La tournée mondiale Happier Than Ever de Billie Eilish s'arrêtera quant à elle au Centre Bell de Montréal le 15 février 2022.