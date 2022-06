REGARDEZ : Black Eyed Peas, Shakira et David Guetta lancent Don't You Worry

Trois gros noms de la musique et l’ambition de signer un des hits de l’été 2022 : Shakira et David Guetta se sont joints aux Black Eyed Peas pour lancer la chanson DON'T YOU WORRY! Cette nouveauté est accompagnée d'un vidéoclip futuriste mettant en vedette les membres du groupe américain et la star colombienne de 45 ans.

Il s’agit de la toute première collaboration entre les trois artistes. Shakira et David Guetta avaient toutefois chacun travaillé « en duo » avec les Black Eyed Peas, la première pour interpréter la chanson GIRL LIKE ME dévoilée en 2020 et le second pour réaliser le méga-hit I Gotta Feeling sorti en 2009.

DON'T YOU WORRY paraîtra avec HIT IT sur le 9e album studio des Black Eyed Peas qui devrait sortir d’ici la fin de l’année. Ce disque succédera à TRANSLATION lancé en juin 2020 et porté par les succès RITMO avec J Balvin et MAMACITA avec Ozuna et J Rey Soul.

De son côté, Shakira a dévoilé en avril dernier Te Felicito, sa toute première collaboration avec Rauw Alejandro. Cette chanson figurera sur le nouvel album de la chanteuse qui succéder à El Dorado paru en 2017, tout comme Don’t Wait Up lancée l’été dernier.

Élu meilleur DJ du monde, David Guetta a quant à lui récemment collaboré à la pièce Floating Through Space de Sia composée pour le film Music.