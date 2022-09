REGARDEZ : Bleu Jeans Bleu lance la chanson Molle twist vanille-vanille

Afin de célébrer la fin de l’été avec une bonne crème glacée, Bleu Jeans Bleu a lancé vendredi la chanson Molle twist vanille-vanille », premier extrait de Top Minou, le nouvel album du groupe qui paraîtra le 18 novembre prochain.

Cette nouveauté de Bleu Jeans Bleu est accompagnée d’un vidéoclip festif et coloré tourné en août dernier dans une crémerie de quartier de Sherbrooke. Ce clip a été réalisé par le même duo qui avait signé celui du hit Coton ouaté qui cumule plus de 15 millions de visionnements sur YouTube depuis sa sortie en avril 2019.

« Bravo et merci à Guillaume Monette et Marc-André Laurin de Northand Films! Merci aussi à La Crémerie de l'Est, aux gourmands qui sont venus se frencher un cornet avec nous, à Chloé Giroux-Bertrand et à Pablo Perugorria Colorist. Eh que ça faisait longtemps qu'on avait hâte de vous montrer ça! », ont déclaré Claude Cobra et ses coéquipiers en dévoilant leur nouveau vidéoclip.

Après avoir présenté six concerts en Europe cet été (France, Belgique et Suisse), Bleu Jeans Bleu reprendra la route au début de 2023 pour une tournée d’une cinquantaine de dates. Cette série de spectacles débutera le 27 janvier au Club Soda de Montréal et se terminera le 20 avril 2024 à Acton Vale, après s’être arrêtée au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

Intitulé Perfecto, le plus récent album du populaire quatuor a connu un succès fulgurant grâce à des extraits comme Coton ouaté, Le king de la danse en ligne, Phrases fromagées, Veux-tu jouer un bowling?, J'ai mangé trop de patates frites et Parfum de grill.