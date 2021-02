REGARDEZ : Bleu Jeans Bleu lance le clip de Veux-tu jouer un bowling?

Bleu Jeans Bleu a mis en ligne jeudi le vidéoclip de la chanson Veux-tu jouer un bowling?, nouvel extrait de l’album Perfecto paru en janvier 2019. Et comme les membres du groupe ne font jamais les choses à moitié, ceux-ci ont décidé de pousser l’absurde jusqu’à jouer non pas au bowling... mais plutôt au curling!

Réalisé par Matt Charland et tourné dans un décor rétro à souhait, ce vidéoclip évoque un amour adolescent secret mis en scène par les jeunes acteurs Émile Lacroix et Alexandrine Roy. On y retrouve aussi en pleine action Mathieu Lafontaine (Claude Cobra), François Lessard (Wayne Wrangler), Mathieu Collette (Lee Lou) et Pierre-David Girard (Jean Levis).

Porté par le méga-succès Coton ouaté qui cumule à ce jour plus de 13 millions de visionnements sur YouTube, l’album Perfecto de Bleu Jeans Bleu regroupe des titres comme Le king de la danse en ligne, Phrases fromagées et J'ai mangé trop de patates frites.