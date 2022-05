REGARDEZ : Bono en concert-surprise dans le métro de Kyïv

Bono a surpris ses fans en présentant dimanche un spectacle imprévu d’une quarantaine de minutes dans le métro de Kyïv, en Ukraine! Accompagné du guitariste The Edge, le chanteur de 61 ans a interprété quelques classiques de U2, dont Sunday Bloody Sunday, Desire, One, With or Without You et Pride (In the Name of Love).

« Le président Volodymyr Zelenskyy nous a invités à nous produire à Kyïv en signe de solidarité avec le peuple ukrainien et c'est donc ce que nous sommes venus faire », a déclaré Bono, alors qu’il se trouvait dans une des nombreuses stations de métro transformées en abris anti-bombes en raison de l'offensive russe.

Le leader de U2 a profité de l’occasion pour faire l’éloge de la paix et de la liberté : « Votre président dirige le monde dans la cause de la liberté, en ce moment. Les gens en Ukraine ne se battent pas seulement pour leur propre liberté; vous vous battez pour nous tous et toutes qui aimons la liberté. Nous prions pour que vous puissiez bientôt jouir d'une partie de cette paix ».

Devant une centaine de personnes rassemblées sur le quai du métro, Bono a également évoqué les conflits passés en Irlande, son pays d’origine, alors que les combats faisaient toujours rage dans l'est de l’Ukraine.

Bono a par la suite repris la chanson Stand By Me de Ben E. King, après avoir invité des soldats ukrainiens à le rejoindre sur scène.

Rappelons que U2 préparerait un nouvel album qui pourrait être suivi d’une tournée. Le célèbre réalisateur J.J. Abrams (Lost, Alias, Mission impossible, Star Trek et Star Wars) serait aussi en train de développer une série consacrée au groupe pour le compte de Netflix.

