REGARDEZ : Bono, The Edge et Martin Garrix unis pour l’Euro 2020

Le DJ néerlandais Martin Garrix s'est associé à nuls autres que Bono et The Edge de U2 pour interpréter la chanson officielle de l’Euro 2020, le championnat de football européen de l'UEFA qui a été reporté à cet été en raison de la pandémie. Intitulé We Are the People, cette pièce est accompagnée d’un vidéoclip tourné à Londres.

« Créer la musique de l'un des plus grands événements sportifs au monde avec Bono et The Edge a été une expérience incroyable. Je suis très fier de ce que nous avons fait ensemble et ravi de le partager enfin avec le monde entier! », a déclaré Martin Garrix par voie de communiqué.

Le réputé DJ, qui célèbre ses 25 ans aujourd’hui, a commencé à travailler sur We Are the People en 2018. Il a rapidement remarqué que l'intro de guitare qu’il avait composée ressemblait étrangement au son de certaines pièces de U2. C’est alors qu’il s’est mis à rêver de faire appel aux « vrais » membres du groupe afin d’amener la chanson à un tout autre niveau.

Même si ce rêve lui paraissait inatteignable, son manager l’a fortement encouragé à tenter sa chance auprès de la bande de Bono. On connaît maintenant la suite et la fin de l’histoire… à notre plus grand plaisir!