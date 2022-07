REGARDEZ : Britney Spears reprend Baby One More Time a cappella

Britney Spears a publié sur Instagram une version actualisée et a cappella de son célèbre hit …Baby One More Time sorti en 1998.

Reconnaissant que cela faisait « extrêmement longtemps » qu'elle n'avait pas « partagé sa voix », la chanteuse américaine de 40 ans a confié qu’elle rêvait depuis toujours de changer les paroles ou d’offrir une interprétation différente de …Baby One More Time mais qu'elle n’avait jamais pu le faire car elle était « menottée ».

« C'est moi hier en train de faire la lessive… Je n'ai pas partagé ma voix depuis extrêmement longtemps… peut-être trop longtemps… Je partage cela parce que je suis consciente de mon amour et de ma passion pour le chant… et ma propre famille s'est moquée de moi… Je ne vais pas être une victime!!! J'ai travaillé d'arrache-pied puis j'ai été enfermé à un endroit… », a écrit Britney Spears en légende de sa vidéo.

« Ils se sont tenus à ma porte et m'ont dit que je ne pouvais pas avoir les clés de ma voiture et que je ne pouvais pas partir toute seule… Ils m'ont fait sentir comme rien… chacun d'eux!!! Comme je l'ai déjà dit… ils m'ont enlevé mes droits… ma féminité a été ruinée!!! », a ajouté la chanteuse, visiblement encore aigrie de la tutelle imposée par son père qui a pris fin en novembre dernier, après plus de 13 ans et au terme d’un long processus judicaire.

Rappelons que Britney Spears se prépare à publier ses mémoires. Attendu depuis longtemps par les fans, ce livre relatera notamment l’ascension de la star vers la célébrité, sa carrière, sa vie privée, l’enfer qu’elle a vécu durant sa mise sous tutelle ainsi que sa relation avec sa famille.

Selon plusieurs rumeurs, Britney Spears préparerait également de la nouvelle musique qui pourrait donner naissance à un album, son premier depuis la sortie de Glory en 2016.