REGARDEZ : Bruno Mars dévoile une nouveauté avec Anderson .Paak

Bruno Mars est ENFIN de retour! Après plus de quatre ans d’absence sur disque, le chanteur de 35 ans lancera sous peu un nouvel album réalisé en collaboration avec le rappeur Anderson .Paak. Réunis sous le nom de Silk Sonic, les deux artistes ont dévoilé aujourd’hui Leave the Door Open, le premier extrait de cet opus intitulé An Evening with Silk Sonic.

« On s'est enfermé et on a créé un album. Notre groupe s’appellera Silk Sonic », avait annoncé Bruno Mars en début de semaine sur les réseaux sociaux, à la surprise générale. Anderson .Paak avait de son côté ajouté : « Nous avons fait un album!! ».

Contrairement à ce que certains pourraient penser, il ne s’agit pas de la première collaboration des deux chanteurs américains. Anderson .Paak avait en effet assuré la première partie des concerts du 24K Magic World Tour, la dernière tournée internationale de Bruno Mars présentée en 2017 et 2018.

Le 4e album en carrière de l’interprète de Just the Way You Are mettra également en vedette le légendaire bassiste, chanteur et compositeur funk Bootsy Collins, aujourd’hui âgé de 69 ans.

Le plus récent album de Bruno Mars, 24K Magic, est paru en 2016. On y retrouvait notamment la chanson-titre, ainsi que les succès That's What I Like et Finesse. Vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, ce disque a permis au chanteur natif d’Hawaï de mériter pas moins de six Grammy Awards.

Depuis, Bruno Mars a posé sa voix sur quelques collaborations, dont Please Me de Cardi B et Blow d’Ed Sheeran et Chris Stapleton.

Un chanteur… à la mode!

Bruno Mars a par ailleurs récemment annoncé qu'il s'était associé à Lacoste pour faire la promotion d’une nouvelle collection de vêtements inspirée du style de la fin des années 1970. Baptisée Ricky Regal, cette gamme de la célèbre marque comprend des chemises et des survêtements vendus entre 90 $ et 280 $ US.

Passionné par l’univers de la mode, l’interprète de Versace on the Floor a aussi confié l’été dernier qu’il aimerait un jour collaborer avec Rihanna en tant que modèle pour sa gamme de produits pour la peau Fenty Skin!