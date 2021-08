REGARDEZ : Bruno Mars lance la chanson Skate avec Silk Sonic

Près de cinq mois après la sortie du hit Leave the Door Open, Bruno Mars est de retour avec son groupe Silk Sonic pour nous offrir une autre nouveauté aussi irrésistible! Intitulée Skate, cette chanson est une fois de plus interprétée en collaboration avec le rappeur américain Anderson .Paak.

C’est le 5 mars dernier que Bruno Mars renouait avec la musique, après plus de quatre ans d’absence. Le chanteur de 35 ans annonçait alors le lancement d’un nouvel album baptisé An Evening with Silk Sonic, un nouveau groupe formé en compagnie d’Anderson .Paak. Le quatrième disque en carrière de l’interprète de Grenade mettra également en vedette le légendaire bassiste, chanteur et compositeur funk Bootsy Collins.

Le succès a été immédiat et le premier extrait, Leave the Door Open, s’est immédiatement hissé en première position du Billboard Hot 100, un palmarès qui compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube aux États-Unis, toutes catégories musicales confondues.

Le plus récent album de Bruno Mars, 24K Magic, est paru en 2016. On y retrouvait notamment la chanson-titre, ainsi que les succès That's What I Like et Finesse. Vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, ce disque a permis au chanteur natif d’Hawaï de mériter pas moins de six Grammy Awards.