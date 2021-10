REGARDEZ : Bryan Adams lance le 1er extrait de son prochain album

Bryan Adams sera bientôt de retour avec du nouveau matériel! Le légendaire rockeur canadien a en effet annoncé lundi qu’il lancera son 15e album en carrière en mars prochain. Afin de nous donner un avant-goût de ce disque des plus attendus, le chanteur de 61 ans a dévoilé la chanson-titre, So Happy It Hurts, accompagnée d’un vidéoclip.

« La pandémie et le confinement nous ont vraiment fait réaliser que la spontanéité pouvait facilement être supprimée. Soudainement, vous ne pouviez plus sauter dans votre voiture et partir, alors que toutes les tournées s’arrêtaient. So Happy It Hurts parle de liberté, d’autonomie, de spontanéité et du frisson de la route. L’album aborde de nombreux éléments éphémères de la vie qui constituent le secret du bonheur, et plus important encore, la connexion humaine », a déclaré Bryan Adams par voie de communiqué.

So Happy It Hurts succédera à Shine a Light, paru en 2019. Récemment, Bryan Adams a par ailleurs célébré les 30 ans de son méga-hit (Everything I Do) I Do It for You tiré de la bande sonore originale du film Robin des Bois : Prince des voleurs.