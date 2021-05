REGARDEZ : BTS dévoile la chanson Butter et son vidéoclip

Après avoir multiplié les records grâce au méga-hit Dynamite, BTS est de retour avec une seconde chanson interprétée en anglais! Intitulée Butter, cette nouveauté dance pop est accompagnée d’un vidéoclip coloré, à l’image du populaire boys band sud-coréen composé de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V et Jung Kook.

Avec Butter, les membres de BTS entendent bien surfer sur la vague de succès qui déferle depuis la sortie de la chanson Dynamite en août 2020. Cet extrait de l’album BE (Deluxe Edition) a en effet permis au groupe d’obtenir son premier numéro 1 aux États-Unis, de faire son entrée au célèbre Livre des records Guinness et de dépasser le chiffre magique du milliard de visionnements sur YouTube en moins de 9 mois!

Il faut dire que BTS n’en est plus à un record près! La formation K-pop a notamment décroché le titre de plus grand vendeur de disques et de chansons dans le monde en 2020, suite au lancement de ses albums Map of the Soul : 7 et BE (Deluxe Edition).