REGARDEZ : BTS reprend I’ll Be Missing You de Puff Daddy et Faith Evans

Les membres de BTS continuent de surprendre leurs fans! De passage à l’émission Live Lounge de la chaîne britannique BBC Radio 1, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V et Jung Kook ont interprété leur version toute personnelle du hit I’ll Be Missing You popularisé dans les années 90 par Puff Daddy, Faith Evans et le groupe 112.

Afin de s’approprier cette chanson, BTS y a ajouté quelques passages en coréen, leur langue d’origine. Le boys band K-pop a également profité de l’occasion pour interpréter son méga-hit Dynamite, ainsi que Permission To Dance, son plus récent succès co-écrit par nul autre qu’Ed Sheeran.

Tirée de l'album No Way Out paru en 1997, I’ll Be Missing You se voulait un hommage au défunt rappeur The Notorious B.I.G.. Comprenant des échantillonnages du classique Every Breath You Take de The Police sorti en 1983, cette chanson a atteint le numéro 1 des palmarès, avant de recevoir le Grammy Award de la « Meilleure performance par un duo ou un groupe » en 1998.

Rappelons que BTS a récemment fracassé son propre record grâce à sa chanson Butter dont le vidéoclip est devenu le plus visionné de l’histoire au cours des 24 heures suivant son lancement!