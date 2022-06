REGARDEZ : Cœur de pirate chante Dance with You avec Arkells

Cœur de pirate s’est jointe au groupe canadien Arkells et au duo féminin californien Aly & AJ pour interpréter la chanson estivale Dance with You, nouvel extrait de l’album Blink Twice d’Arkells qui paraîtra le 23 septembre prochain.

« Nous avons toujours adoré la musique francophone. Du folk des années 60 à la musique électronique moderne, le son de cette langue est incontestablement cool et romantique. Une fois que la chanson a commencé à se mettre en place, nous avons contacté Béatrice (Cœur de pirate) pour écrire le couplet français. Nos copines Aly & AJ ont chanté sur le refrain et la chanson a immédiatement ressemblé à rien que nous avions fait auparavant », a déclaré Max Kerman d’Arkells par voie de communiqué.

« Je suis tellement heureuse de figurer sur cette chanson de rêve qui donne la fièvre de la danse, avec les légendes du ROC Arkells et mes héroïnes personnelles Aly & AJ. Max m'a appelé à l'improviste et m'a dit "écris-moi un couplet qui donne l'impression qu'on passe un bon moment dans un bar à Paris". Je venais d'accoucher au moment de cet appel et je m’imaginais que ça se passait dans ma ruelle », a ajouté Cœur de pirate avec enthousiasme.

La nouveauté Dance with You avait été présentée en primeur par Arkells lors des festivités du Grand Prix de F1 de Montréal, il y a une dizaine de jours. Sortie vendredi dernier, la version studio de la chanson est quant à elle accompagnée d'un vidéoclip officiel au style résolument rétro.

Intitulé Blink Twice, le septième album studio d’Arkells succédera à Blink Once paru en septembre 2021. En tournée cet été, la formation originaire d’Hamilton, en Ontario, sera notamment de passage au festival OSHEAGA Musique et Arts le samedi 30 juillet prochain.

De son côté, Cœur de pirate a lancé l’album Impossible à aimer le 15 octobre dernier. Le cinquième disque studio de l’artiste de 32 ans comprend 10 chansons, dont On s'aimera toujours, Tu ne seras jamais là et Tu peux crever là-bas qui a récemment fait l’objet d’un vidéoclip (voir ci-bas).