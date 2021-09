REGARDEZ : Cœur de pirate lance la chanson On s'aimera toujours

Cœur de pirate est de retour avec On s'aimera toujours, le premier extrait de son prochain album qui paraîtra cet automne. Cette nouveauté aux sonorités disco est accompagnée d’un magnifique vidéoclip coréalisé par l'auteure-compositrice-interprète de 31 ans et comportant des images époustouflantes tournées au Phare de Lachine!

On s'aimera toujours est décrite comme une chanson d’amour dans laquelle « la pop prend de sérieux airs de disco » et où « s’entrecroisent les idées d’avenir et le soubresaut des souffles emmêlés ».

Au cours des derniers mois, Cœur de pirate a lancé l’album instrumental Perséides, ainsi que la chanson Plan à trois qui est devenue un succès radio immédiat. Cette pièce succédait à Ne m'appelle pas et T'es belle, deux autres singles respectivement sortis en 2019 et 2020.

Enceinte de son deuxième enfant qui devrait voir le jour en janvier prochain, Cœur de pirate sera en spectacle aux Francos de Montréal vendredi prochain, le 10 septembre.