REGARDEZ : Cœur de pirate présente la chanson Complainte dans le vent

Cœur de pirate a dévoilé une toute nouvelle chanson baptisée Complainte dans le vent, dimanche soir, dans le cadre de l’émission Tout le monde en parle diffusée à l’antenne de Radio-Canada. Cette pièce devrait figurer sur le prochain album de Béatrice Martin, tout comme les extraits Ne m'appelle pas et T'es belle, respectivement lancés en 2019 et 2020.

Cœur de pirate a profité de son passage à l’émission de Guy A. Lepage pour annoncer que Dare to Care Records, la maison de disques dont elle a fait l’acquisition en janvier dernier, porte maintenant le nom de Bravo musique.

« Bravo musique est une maison de musique et talents qui représente des artistes aux talents complexes et complets de la scène locale et qui permet de les faire briller, ici comme ailleurs. Bravo veut donner une chance à des talents d’exception en leur offrant l’opportunité de se produire et d’exister. Nous le ferons en leur procurant un accompagnement durable et authentique, soutenu par un fort lien de confiance. Bravo se fera un point d’honneur d’être un vecteur de progrès pour son industrie, en misant sur l’inclusion, l’empathie et le respect des artistes et de leur travail », a déclaré l'auteure-compositrice-interprète de 31 ans par voie de communiqué.

Cœur de pirate a par ailleurs révélé les nouvelles dates de sa tournée européenne qui, si tout se déroule comme prévu, devrait se mettre en branle le 17 novembre prochain en France.