REGARDEZ : Camila Cabello chante la jalousie dans Hasta los Dientes

Alors que sa chanson Bam Bam en duo avec Ed Sheeran se retrouve en excellente position pour devenir LE hit de l’été 2022, Camila Cabello continue d’exploiter son nouvel album Familia en dévoilant le vidéoclip de l’extrait Hasta los Dientes, interprété cette fois avec la chanteuse argentine Maria Becerra.

Pouvant être traduit par « Jusqu’aux dents », Hasta los Dientes permet aux deux chanteuses de se défouler en exprimant leur sentiment de jalousie envers leur amoureux : « Quand tu m'embrasses, ça me fait mal de savoir que tu as déjà embrassé quelqu'un d'autre comme ça… Je ne veux pas te partager, je t'aime juste pour moi ».

Quant au coloré vidéoclip de cette nouveauté, celui-ci est, selon Camila Cabello, doté d’une « ambiance tout droit sortie de l’espace, comme une performance sur un vaisseau spatial ».

Lancé le 8 avril dernier, Familia compte un total de 12 chansons, dont Hasta los Dientes, Bam Bam, Don't Go Yet et Psychofreak avec Willow. Le troisième album solo de la star cubano-américaine de 25 ans succède à Romance, sorti en décembre 2019.