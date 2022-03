REGARDEZ : Camila Cabello et Ed Sheeran en duo sur Bam Bam

Camila Cabello a dévoilé vendredi sa nouvelle chanson Bam Bam interprétée en duo avec nul autre qu’Ed Sheeran! Cette nouveauté paraîtra sur Familia, le troisième album de la star cubano-américaine de 25 ans qui, c’est maintenant confirmé, sortira le 8 avril.

« Ed Sheeran est une de mes personnes et un de mes artistes préférés. En plus, mon anniversaire tombe le 3 mars, alors c'est une triple victoire! », a déclaré avec enthousiasme Camila Cabello sur les réseaux sociaux.

Bam Bam est la deuxième collaboration entre Camila Cabello et Ed Sheeran. Les deux artistes avaient en effet travaillé ensemble sur la chanson South of the Border parue en 2019 sur l’album No.6 Collaborations Project du chanteur britannique. Cardi B complétait alors le trio.

Le troisième disque solo de l’ex-amoureuse de Shawn Mendes succédera à Romance, sorti en décembre 2019. En plus de Bam Bam, Familia comprendra les extraits Don't Go Yet et Oh Na Na présentés au cours des derniers mois.