REGARDEZ : Cardi B dévoile la nouveauté UP

Après avoir connu un énorme succès en 2020 grâce à sa chanson WAP interprétée en duo avec Megan Thee Stallion, Cardi B est de retour en solo avec UP! Mise en ligne vendredi à minuit, cette nouveauté de la rappeuse américaine est accompagnée d’un vidéoclip mettant en vedette une dizaine de danseuses.

Au cours des derniers mois, la chanteuse de 28 ans nous a offert plusieurs collaborations : WAP avec Megan Thee Stallion en août, Me Gusta avec Anitta et Myke Towers en septembre ainsi que Bet You Wanna avec BLACKPINK en novembre.

Élue Femme de l’année 2020 par le magazine Billboard, Cardi B compte à son actif une foule d’autres collaborations, notamment avec Ed Sheeran, Camila Cabello, Bruno Mars, J Balvin, Selena Gomez, Nicki Minaj, Post Malone et Maroon 5.

Intitulé Invasion of Privacy, le plus récent album de Cardi B est paru en 2018.