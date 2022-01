REGARDEZ : Charlie Puth nous fait bouger avec Light Switch

Charlie Puth est de retour… pour nous faire bouger! Le prolifique auteur-compositeur-interprète américain a dévoilé sa toute nouvelle chanson Light Switch, premier extrait de Charlie, son troisième album qui paraîtra plus tard cette année.

Light Switch est accompagnée d’un vidéoclip humoristique dans lequel Charlie Puth décide de se remettre en forme pour reconquérir son ex-amoureuse… avant de réaliser que celle-ci semble apprécier davantage les hommes un peu plus « enrobés »!

Prévu au cours des prochains mois, l’album Charlie succédera à Nine Track Mind et Voicenotes, respectivement parus en 2016 et 2018.

Depuis le début de sa carrière, Charlie Puth a connu beaucoup de succès sur les palmarès grâce à des hits comme Marvin Gaye (en duo avec Meghan Trainor), See You Again (avec Wiz Khalifa), One Call Away, We Don't Talk Anymore (avec Selena Gomez), Attention, How Long, Done for Me (avec Kehlani) et I Hope (avec Gabby Barrett).

Plus récemment, le chanteur de 30 ans a collaboré à l’album The Lockdown Sessions d’Elton John sur la pièce After All.

Aussi à lire : notre TOP 10 des chansons idéales pour se remettre en forme en 2022!