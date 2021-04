REGARDEZ : Charlotte Cardin dévoile la chanson Sad Girl

Charlotte Cardin a dévoilé vendredi la chanson Sad Girl, quatrième extrait de son album Phoenix qui paraîtra le 23 avril prochain. Cette nouvelle pièce décrite comme un « conte de vengeance » est accompagnée d’un vidéoclip réalisé par Norman Wong qui a notamment travaillé avec Drake et Halsey.

« Sad Girl est un conte de vengeance qui parle d’une fille qui a une quantité infinie de larmes et qui exerce son pouvoir par la tristesse. Elle cherche donc le chagrin afin de grandir et d'éliminer ses ennemis, c’est-à-dire tous ses ex », a expliqué par voie de communiqué l'auteure-compositrice-interprète découverte dans le cadre de l’émission La Voix en 2013.

Charlotte Cardin a profité de la sortie de Sad Girl pour annoncer la diffusion d’un spectacle en direct, le jeudi 29 avril. Intitulé The Phoenix Experience, ce concert permettra d’entendre la chanteuse interpréter en primeur ses nouvelles chansons. On promet également aux téléspectateurs « une expérience immersive explorant des thèmes cinématographiques qui retraceront le parcours de l'artiste ». Les billets pour cet événement musical sont disponibles dès maintenant sur le site de Moment House.

Fort attendu depuis plus de deux ans, le premier album en carrière de Charlotte Cardin comprendra 13 chansons, dont Meaningless, Daddy et Passive Agressive. Phoenix succédera aux EP Big Boy et Main Girl qui ont été respectivement lancés en 2016 et 2017.