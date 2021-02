REGARDEZ : Charlotte Cardin dévoile le vidéoclip de Meaningless

Charlotte Cardin a lancé vendredi la chanson Meaningless, troisième extrait de son premier album qui s’intitulera Phoenix et qui paraîtra le 9 avril prochain. Cette nouvelle pièce décrite comme « un hymne à l’amour, au sens qu’on donne à sa vie, aux désirs d’être et à la complexité du genre humain » est accompagnée d’un vidéoclip réalisé par Norman Wong.

Fort attendu depuis plus de deux ans, le premier album en carrière de Charlotte Cardin comprendra un total de 13 chansons, dont Meaningless, Daddy et Passive Agressive dont les vidéoclips cumulent à ce jour plus de 2,3 millions de visionnements sur YouTube!

« J'ai toujours été déchirée entre mes véritables désirs et ce que j'ai choisi de présenter au monde. Ce conflit intérieur m'a fait ressentir un grand vide lorsque j’étais plus jeune et c'est toujours quelque chose contre lequel je lutte aujourd’hui. Faire cet album m’a pris deux ans, parce que j'ai commencé le processus d'écriture en essayant de garder le contrôle sur ce que je voulais montrer. Plus je réalisais certaines choses sur moi-même, plus j'étais en colère de ne pas les avoir comprises plus tôt. Ce cycle conflictuel entre la honte et la croissance a donné naissance à Phoenix », a confié Charlotte Cardin par voie de communiqué.

« Cet album a été une véritable libération pour moi. Et si d'autres qui, comme moi, sont déchirés entre ce que l'on attend d'eux et qui ils sont vraiment, vivent une partie de cette libération à travers mes chansons, cet album aura atteint son objectif », a ajouté l'auteure-compositrice-interprète de 26 ans.

L’album Phoenix succédera aux EP Big Boy (2016) et Main Girl (2017) qui ont été encensés par la critique, en plus d’avoir permis de propulser la carrière internationale de la chanteuse québécoise découverte à l’émission La Voix en 2013.