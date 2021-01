REGARDEZ : Charlotte Cardin nous amène au cinéma avec Daddy

Charlotte Cardin a dévoilé mercredi la chanson Daddy, deuxième extrait de son prochain album qui paraîtra en avril. Cette nouveauté est accompagnée d'un magnifique vidéoclip qui nous transporte dans une salle de cinéma vintage de Montréal (L’Amour) en compagnie de l'auteure-compositrice-interprète de 26 ans.

« Daddy est une chanson qui raconte le moment où on embrasse notre béguin près de l’open bar. L’autre béguin de notre béguin, debout au buffet, voit tout. Notre béguin, partagé entre les deux, ne nous laisse aucune autre option que de choisir pour lui. Daddy est une chanson qui raconte le moment où on prend consciemment la mauvaise décision et qu’on s’en réjouit », a expliqué Charlotte Cardin par voie de communiqué, en ajoutant que cette chanson évoquant un triangle amoureux est le fruit de deux ans de travail.

Coécrite par Charlotte Cardin, Jason Brando et Mathieu Sénéchal, Daddy nous arrive quatre mois après la sortie de la chanson Passive Agressive dont le vidéoclip cumule à ce jour plus de 1,2 million de visionnements sur YouTube!

Comptant 13 nouvelles chansons, le troisième disque de Charlotte Cardin succédera aux EP Big Boy (2016) et Main Girl (2017) qui ont été encensés par la critique, en plus d’avoir permis de propulser la carrière internationale de la chanteuse québécoise découverte à l’émission La Voix en 2013.