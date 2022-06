REGARDEZ : Chris Martin de Coldplay chante avec des marionnettes

Chris Martin était de passage vendredi soir à l’émission The Tonight Show pour chanter Biutyful, non pas avec ses coéquipiers de Coldplay mais plutôt avec The Weirdos, un groupe entièrement composé de marionnettes animées!

Qualifié de « groupe d'une autre planète » et créé par Jim Henson's Creature Shop, The Weirdos est composé de la « magnifique » chanteuse Angel Moon, du batteur Donk, du guitariste Sparkman et du claviériste The Wizard.

« Je pense que avions en quelque sorte fini de sortir des singles en tant que Coldplay. Nous ne pouvions pas aller plus pop que notre collaboration avec BTS. Nous sommes aussi un peu plus âgés maintenant. Comme nous avons encore des chansons sur lesquelles nous voulons attirer l'attention, nous avons donc demandé à The Weirdos s'ils feraient Biutyful avec nous, d’autant plus que nous voulons aider ce groupe à se faire connaître du grand public », a déclaré avec humour Chris Martin à l’animateur Jimmy Fallon.

La version originale de Biutyful est extraite de Music of the Spheres, le plus récent album de Coldplay paru le 15 octobre dernier. Le 9e disque de la formation britannique comprend 12 titres, dont le hit My Universe en collaboration avec le boys band sud-coréen BTS, ainsi que les chansons Higher Power, Coloratura, People of the Pride et Let Somebody Go en duo avec Selena Gomez.