REGARDEZ : Christina Aguilera dévoile la chanson Pa' Mis Muchachas

Christina Aguilera est de retour avec une chanson interprétée en compagnie de Becky G, Nicki Nicole et Nathy Peluso! Intitulée Pa' Mis Muchachas, cette nouveauté paraîtra sur le deuxième album en espagnol de la star américaine née à New York d’un père d’origine équatorienne.

Pouvant être traduit par « Pour mes filles », Pa' Mis Muchachas nous donne un avant-goût du nouveau disque en espagnol de Christina Aguilera qui succédera à Reflejo, paru en 2000. Attendu depuis deux décennies par les fans de l’auteure-compositrice-interprète, cet album devrait voir le jour d’ici la fin de l’année.

Le dernier album anglophone de Christina Aguilera, Liberation, est quant à lui paru en 2018. La chanteuse n’a toutefois pas chômé depuis ce temps! En plus de présenter sa tournée The X Tour et une résidence à Las Vegas, l’artiste de 40 ans a collaboré à la bande originale du film Mulan en signant la pièce Loyal Brave True, ainsi qu’une nouvelle mouture de la chanson Reflection qu’elle interprétait dans la version originale du long-métrage sortie en 1998.