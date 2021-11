REGARDEZ : Christina Aguilera dévoile la chanson Somos Nada

Christina Aguilera a dévoilé jeudi soir Somos Nada, le nouvel extrait de son album en espagnol qui verra le jour au cours des prochains mois. Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip mettant en vedette la star américaine née à New York d’un père d’origine équatorienne.

Pouvant être traduit par « Nous ne sommes rien », Somos Nada succède à la chanson Pa' Mis Muchachas lancée en octobre dernier. Ces deux nouvelles pièces constituent un avant-goût du deuxième disque en espagnol de Christina Aguilera, après Reflejo paru en 2000.

Liberation, le dernier album anglophone de Christina Aguilera, est quant à lui paru en 2018. Depuis, l’auteure-compositrice-interprète de 40 ans a présenté sa tournée The X Tour et une résidence à Las Vegas, en plus de collaborer à la bande originale du film Mulan.