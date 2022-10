REGARDEZ : Christina Aguilera revisite le clip de Beautiful avec des jeunes

Christina Aguilera a célébré le 20e anniversaire de son album Stripped en dévoilant un nouveau vidéoclip consacré à son hit Beautiful dont le message résonne encore, deux décennies plus tard. Afin de s’adapter à la réalité d’aujourd’hui, ce clip à la fois touchant et puissant évoque des sujets comme l’effet des réseaux sociaux sur les enfants et les adolescents, la chirurgie plastique, la dépression et même le suicide.

« Au cours des 20 dernières années, depuis la sortie de Stripped, les réseaux sociaux ont transformé notre relation avec notre corps et, par ricochet, notre santé mentale. Les recherches suggèrent que le temps passé sur les réseaux sociaux est directement associé à des problèmes d’image corporelle, à la haine de soi et à une mauvaise alimentation chez les enfants et les adolescents. Il faut que cela change », peut-on lire à la fin de ce vidéoclip qui met en scène des jeunes qui tentent de se conformer à des standards de beauté irréels avant de finalement se libérer.

« Nous sommes beaux, peu importe ce qu'ils disent. C’est un message que j’endosserai toujours et un message que j'inculque en priorité à mes propres enfants à chaque chapitre de leur vie!

Aujourd'hui, il est plus difficile que jamais d'entendre notre propre voix parmi tant d'autres qui s'infiltrent dans nos esprits avec des messages confus qui nous emmènent à remettre en question notre propre vérité et notre propre valeur », a déclaré Christina Aguilera sur les réseaux sociaux.

« La vidéo originale de Beautiful avait pour but de sensibiliser et d’apporter de la compassion face au jugement, aux critiques et aux opinions venues de l’extérieur. Il porte encore un message important qui nous incite à se souvenir de nos valeurs fondamentales, afin de trouver un sens de l'équilibre et de s'accepter tels que nous sommes », a ajouté la chanteuse américaine.

Christina Aguilera a profité de l’occasion pour annoncer la sortie d’une nouvelle édition « Deluxe » de l’album Stripped, comprenant notamment une version remixée de la chanson Beautiful réalisée par Benny Benassi.

L’auteure-compositrice-interprète de 41 ans a lancé en mai dernier Aguilera, un album entièrement en espagnol qui succédait à Mi Reflejo paru en 2000. Réparti en trois chapitres distincts (La Fuerza, La Tormenta et La Luz), ce disque compte 14 chansons, dont Somos Nada, Santo et Pa' Mis Muchachas. Quant au dernier album anglophone de Christina Aguilera, Liberation, celui-ci est sorti en 2018. Depuis, la chanteuse a présenté sa tournée The X Tour et une résidence à Las Vegas, en plus de collaborer à la bande originale du film Mulan.