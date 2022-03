REGARDEZ : Coldplay dévoile le vidéoclip de People of the Pride

Coldplay vient de dévoiler le vidéoclip officiel de la chanson People of the Pride, nouvel extrait de l’album Music of the Spheres. Réalisé par Paul Dugdale, ce clip est composé d’images en noir et blanc d’un concert qu’a présenté le groupe à la Climate Pledge Arena de Seattle, l’automne dernier. Celles-ci sont entrecoupées d’images d'animation dépeignant une vision sombre d'un avenir dans lequel les humains sont soumis à des robots.

« La musique de People of the Pride a été influencée par Rammstein et Depeche Mode, tandis que les paroles qui visent à dénoncer l'intolérance et la quête de pouvoir tirent leur inspiration des marches Black Lives Matter et Pride de 2020 », a récemment expliqué Chris Martin en entrevue au magazine NME.

Le vidéoclip de People of the Pride succède à celui de Let Somebody Go, une chanson interprétée en duo avec Selena Gomez, mis en ligne le mois dernier.

Lancé le 15 octobre dernier, le 9e album de Coldpay comprend un total de 12 titres, dont le hit My Universe en collaboration avec le boys band sud-coréen BTS, ainsi que les chansons Higher Power et Coloratura.

Même si elle compte cesser de faire de la nouvelle musique d’ici 2025, la formation britannique entreprendra ce vendredi une tournée internationale écoresponsable qui s’arrêtera en Europe, aux États-Unis, au Mexique et en Amérique du Sud.