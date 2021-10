REGARDEZ : Coldplay et BTS dévoilent le clip cosmique de My Universe

Une semaine après avoir lancé leur première collaboration intitulée My Universe, Coldplay et BTS ont dévoilé le vidéoclip officiel de cette chanson interprétée en anglais et en coréen. Réalisé par le réputé Dave Myers, ce clip à grand déploiement nous plonge tout droit dans un univers intergalactique où la musique est interdite, une injustice que tenteront de réparer les deux groupes!

My Universe est le troisième extrait de Music of the Spheres, le nouvel album de Coldplay qui paraîtra le 15 octobre prochain. Succédant à Everyday Life sorti en novembre 2019, le neuvième disque studio du groupe britannique comprendra un total de 12 titres, dont Higher Power et Coloratura, une pièce de plus de 10 minutes!

Afin de nous faire découvrir le processus de création de My Universe, Coldplay et BTS ont également mis en ligne un documentaire intitulé Inside My Universe que vous êtes invités à visionner ci-bas.