REGARDEZ : Coldplay et Mel C chantent un classique des Spice Girls

Les gars de Coldplay continuent de surprendre leurs fans avec des duos inusités! Après My Universe, une collaboration avec le boys band sud-coréen BTS, et Let Somebody Go, une chanson interprétée avec Selena Gomez, voilà que Chris Martin est monté sur scène ce week-end pour chanter le classique 2 Become 1 des Spice Girls avec nulle autre que Mel C!

Cette performance pour le moins inédite a eu lieu samedi soir durant la huitième édition du concert We Can Survive, une initiative annuelle visant à faire tomber les tabous entourant les problèmes de santé mentale. Cet événement caritatif qui se déroulait à Los Angeles mettait aussi en vedette des artistes comme les Black Eyed Peas, Doja Cat et Shawn Mendes.

« Nous réfléchissions à ce que nous pouvions faire pour rendre ce spectacle encore plus spécial… L'un de nos rêves était de pouvoir jouer une chanson avec une Spice Girl. Nous attendions cela depuis 24 ans! Veuillez donc accueillir d'Angleterre Melanie Chisholm des Spice Girls, alias Mel C, alias Sporty Spice, alias une légende totale! », a annoncé le leader de Coldplay en montant sur scène, qualifiant du même coup 2 Become 1 « d’hymne sexuel ».

Tirée du tout premier disque des Spice Girls paru en 1996, la ballade 2 Become 1 a grandement contribué à l’énorme succès de l’album Spice qui fête cette année ses 25 ans. Plusieurs membres de la célèbre formation britannique rêvent d’ailleurs toujours de remonter sur scène pour une ultime tournée en 2023, et ce, malgré le refus de Victoria Beckham.

De son côté, Coldplay a lancé l’album Music of the Spheres le 15 octobre dernier, avant d’annoncer la tenue d’une tournée internationale écoresponsable qui se mettra en branle en mars 2022.