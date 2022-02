REGARDEZ : Coldplay et Selena Gomez en duo pour Let Somebody Go

Même si Coldplay compte cesser de faire de la nouvelle musique d’ici 2025, rien n’empêche le groupe de Chris Martin de continuer à promouvoir son plus récent album, Music of the Spheres, en dévoilant le vidéoclip officiel de Let Somebody Go, une chanson interprétée en duo avec Selena Gomez.

Entièrement tourné en noir et blanc, le clip tout en douceur de Let Somebody Go met en vedette le leader de Coldplay et la chanteuse américaine de 29 ans. Réalisé par Dave Meyers, cette vidéo plonge Chris Martin et Selena Gomez dans un univers multidimensionnel, inspiré de l'œuvre de l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher.

Lancé le 15 octobre dernier, le 9e album de Coldpay, Music of the Spheres, comprend 12 titres, dont le hit My Universe en collaboration avec le boys band sud-coréen BTS, ainsi que les chansons Higher Power et Coloratura.

La formation britannique entreprendra aussi une tournée internationale écoresponsable le 18 mars prochain. Celle-ci s’arrêtera notamment en Europe, aux États-Unis, au Mexique et en Amérique du Sud.