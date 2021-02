REGARDEZ : Corey Hart chante en duo avec sa fille Dante

Corey Hart vient de dévoiler une toute nouvelle chanson interprétée en duo avec sa fille Dante, âgée de 23 ans! Intitulée Shoreline, cette pièce est accompagnée d’un vidéoclip tourné aux Bahamas, où habitent depuis plusieurs années Corey Hart, sa conjointe Julie Masse et leurs quatre enfants.

« Ce fut une joie absolue de travailler avec ma fabuleuse fille Dante. Bien sûr, je suis totalement partial, mais toute subjectivité mise à part, c’est une jeune artiste très talentueuse. Sa voix douce sur l’enregistrement rend cette chanson encore plus émouvante », a déclaré l’auteur-compositeur-interprète d’origine montréalaise par voie de communiqué.

« Avoir l’opportunité de chanter Shoreline avec mon père représentait le monde pour moi! Il ne fait pas souvent de collaborations donc ce fut un véritable honneur et une expérience incroyable de travailler ensemble en studio pour l’un de ses enregistrements. Shoreline a une profondeur et une pertinence extraordinaire par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement. Le message résonne au plus profond de moi et je suis sûre qu'il le fera pour beaucoup d'autres personnes », a ajouté Dante Hart.

Inspirée du poème No Man Is An Island de John Donne, Shoreline constitue la première nouvelle chanson originale de Corey Hart depuis la parution du EP Dreaming Time Again en mai 2019. Le chanteur de 58 ans a également annoncé qu’une version acoustique de Shoreline enregistrée aux Sanctuary Studios de Nassau serait lancée le 12 mars prochain.

En juin 2020, Corey Hart avait présenté une autre pièce à saveur « familiale », la chanson Never Surrender (Angels) 2020 dont le vidéoclip a été réalisé par nulle autre que Julie Masse et tourné avec l’aide de ses enfants.