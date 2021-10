REGARDEZ : Corneille lance la chanson d’espoir Nouveau monde

Après Nouveau pouvoir, Nouveau monde! Corneille vient de dévoiler le nouvel extrait d’Encre rose, son prochain album qui paraîtra en 2022. Cette nouveauté évoquant l’espoir d’un monde meilleur est accompagnée d’un vidéoclip officiel qui reprend la formule rétro de ceux de Nouveau pouvoir et Pause.

« Chez nous c’est chez vous et c’est un nouveau monde. Une douce utopie : un monde dans lequel l’humanité fait du « nous » et du « vous » des synonymes », peut-on lire dans le communiqué annonçant le sortie de la chanson Nouveau monde.

Écrit par Corneille, en collaboration avec son épouse Sofia de Medeiros, Nouveau monde est le troisième extrait du 9e album studio de l’auteur-compositeur-interprète de 44 ans. Cette chanson vient confirmer le son qu’affichera Encre rose, une soul/R&B américaine typique de la décennie 80, inspirée par des artistes comme Stevie Wonder ou Hall and Oates.

Baptisé Parce qu'on aime, le plus récent album de Corneille est paru en février 2019. On y retrouvait 12 chansons, dont les extraits Tout le monde, Le bonheur, Le chant des cygnes et Manque de sommeil.