REGARDEZ : Corneille lance le vidéoclip vintage de la chanson Pause

Corneille vient de dévoiler le vidéoclip officiel de sa chanson Pause, qui nous fait replonger tout droit dans les années 70 et 80! Traitement de l’image, chorégraphie, vêtements, micro rétro, l’illusion est parfaite et s’harmonise à merveille avec le son de la nouveauté du chanteur de 44 ans.

Écrite par Corneille, en collaboration avec son épouse Sofia de Medeiros, Pause constitue le premier extrait d’Encre rose, le 9e album studio de l’auteur-compositeur-interprète qui sortira cet automne.

Pause fait référence à la pandémie qui a particulièrement affecté les plus jeunes qui ont abondamment entendu les adultes parler de leurs craintes. « Je pense que c’est notre responsabilité aussi de leur dire que ça ira. Il faut malgré tout qu’on se mette tous « sur pause » lorsqu’on parle de leur avenir de façon négative », a confié Corneille.

Intitulé Parce qu'on aime, le plus récent album de Corneille est paru en février 2019. On y retrouvait 12 chansons, dont les extraits Tout le monde, Le bonheur, Le chant des cygnes et Manque de sommeil.