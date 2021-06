REGARDEZ : Damien Robitaille reprend Le but de Loco Locass

Damien Robitaille persiste et signe! L’artiste franco-ontarien de 40 ans fait parler de lui avec une nouvelle reprise qui ne pouvait tomber plus à point, au moment où les Canadiens de Montréal accèdent à la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993 : la célèbre chanson Le but de Loco Locass!

En plus de livrer une interprétation enflammée de l’hymne « officieux » du Tricolore, Damien Robitaille y joue du piano et de la batterie. On peut même y voir son chien Suki vêtu d’un t-shirt aux couleurs du CH!

Tirée du troisième album de Loco Locass intitulé Le Québec est mort, vive le Québec!, Le But a été originalement écrite en 2012 par Biz (Sébastien Fréchette), Batlam (Sébastien Ricard) et Chafiik (Mathieu Farhoud-Dionne), les trois membres du groupe hip-hop québécois.

Rappelons que Damien Robitaille a mis en ligne plus de 200 reprises de chansons depuis le début de la pandémie, ce qui lui a permis de se faire connaître sur la scène internationale.