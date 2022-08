REGARDEZ : David Bowie se raconte dans le documentaire Moonage Daydream

C’est le 16 septembre prochain que prendra l’affiche au cinéma un tout nouveau documentaire consacré à David Bowie. Intitulé Moonage Daydream, ce film a la particularité d’être le tout premier à être officiellement approuvé par la succession du mythique chanteur britannique.

« Tout au long de sa carrière, à travers les générations, Bowie nous a appris que nos différences étaient nos forces. Avec Moonage Daydream, Bowie nous fournit une feuille de route sur la façon de survivre au 21e siècle, invitant le public à célébrer son héritage et son influence durable comme jamais auparavant », a déclaré le producteur Neon par voie de communiqué.

Basé sur des milliers d’heures de contenu inédit et des performances rares du musicien, ce film est réalisé par Brett Morgen, qui avait signé le documentaire Kurt Cobain : Montage of Heck. Il aura fallu plus de deux ans au cinéaste pour compléter Moonage Daydream dont la sortie a été retardée par la pandémie et une crise cardiaque qui a bien failli être fatale à Brett Morgen.

Afin de nous donner un avant-goût de ce documentaire qui avait été présenté en avant-première au plus récent Festival de Cannes, en mai dernier, une bande-annonce de deux minutes vient d’être dévoilée (voir ci-bas). On peut notamment y voir David Bowie lui-même se raconter, au son de ses chansons Moonage Daydream et Space Oddity.

Né le 8 janvier 1947 à Londres, David Bowie est décédé le 10 janvier 2016, à l'âge de 69 ans. Baptisé Toy, le plus récent album posthume de l’artiste est paru en novembre dernier. Surnommé le « disque perdu », celui-ci a été révélé au public vingt ans après son enregistrement.