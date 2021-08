REGARDEZ : Demi Lovato célèbre sa victoire contre la boulimie avec Melon Cake

Demi Lovato a dévoilé le vidéoclip officiel de la chanson Melon Cake, nouvel extrait de Dancing With the Devil… The Art of Starting Over, son septième album studio lancé en avril dernier. Ce clip coloré met en vedette la chanteuse de 29 ans qui savoure sa victoire contre les troubles alimentaires qui l’ont hantée au cours des dernières années.

Le titre Melon Cake fait référence au faux gâteau à la pastèque que l’ancienne équipe de Demi Lovato lui offrait à chacun de ses anniversaires afin de contrôler les calories qu’elle ingérait, même le jour de sa fête.

C’est à l'occasion du 27e anniversaire de Demi Lovato, il y a deux ans, que son manager actuel, Scooter Braun, a fait le plus beau des cadeaux à la star américaine : son premier « vrai » gâteau d'anniversaire qu’elle a pu déguster en compagnie de sa grande amie Ariana Grande!

« Cette chanson, c'est moi qui dis au revoir au gâteau au melon. C'est un grand pas pour moi et je voulais le célébrer », a confié Demi Lovato dans un communiqué de presse.

En plus d’évoquer les problèmes de boulimie de Demi Lovato et sa liberté retrouvée, Melon Cake traite aussi de sa dépendance à la drogue et à l’alcool qui a failli lui coûter la vie en 2018.

Premier nouvel album de Demi Lovato depuis 2017, Dancing With the Devil… The Art of Starting Over compte 19 titres, dont Met Him Last Night en duo avec Ariana Grande et What Other People Say avec Sam Fischer. On y retrouve également une reprise du classique Mad World de Tears for Fears sorti en 1982.