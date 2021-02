REGARDEZ : Demi Lovato invite à s’affirmer avec What Other People Say

Après avoir dénoncé les actions de Donald Trump dans sa chanson Commander in Chief, en octobre dernier, Demi Lovato a dévoilé ce jeudi une autre nouveauté au message porteur! Intitulée What Other People Say, cette pièce interprétée en duo avec Sam Fischer nous encourage à nous affirmer et à vivre notre vie comme on l’entend, sans nous préoccuper de ce que les autres pourraient penser.

What Other People Say a été écrite il y a plus de trois ans par l’auteur-compositeur-interprète australien Sam Fischer mais celui-ci attendait de trouver la partenaire idéale avant de l’enregistrer : « Demi Lovato était le match parfait, tant par son parcours que par ce qu’elle représente ».

« Cette chanson se veut une réflexion sur les dangers de perdre de vue qui nous sommes vraiment pour plaire aux autres et à la société. C’est pourquoi j’ai accepté de faire cette chanson avec Sam. En fin de compte, cette pièce parle de deux humains qui se réunissent pour être plus forts et trouver des solutions à leurs problèmes », a déclaré Demi Lovato par voie de communiqué.

En plus de Commander in Chief, la star de 28 ans a lancé l’automne dernier Still Have Me, une nouveauté qui nous donne un avant-goût de son prochain album qui pourrait aussi comprendre les chansons Anyone, I Love Me, I’m Ready et OK Not to Be OK.

