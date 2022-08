REGARDEZ : des images inédites d’Harry Styles en audition en 2010

La célèbre émission de télé britannique The X Factor a mis en ligne des images inédites de l’audition d’Harry Styles reprenant la chanson Hey, Soul Sister de Train, en 2010. Âgé de seulement 16 ans, le futur membre du groupe One Direction travaillait alors dans une boulangerie de son quartier, tandis que sa mère lui disait qu’il était un bon chanteur!

Dans cette nouvelle vidéo, on peut notamment voir le juge Simon Cowell, visiblement peu impressionné de la performance du jeune Harry, lui déclarer : « Je ne sais pas si c'est la trame musicale qui vous fait mal paraître mais puis-je entendre quelque chose de vous, sans musique? ».

C’est à ce moment qu’Harry Styles allait chanter a cappella quelques notes du classique Isn't She Lovely de Stevie Wonder, ce qui allait convaincre Simon Cowell et Nicole Scherzinger de lui accorder leur vote.

Un an plus tard, One Direction devenait un groupe culte en lançant pas moins de cinq albums entre 2011 et 2015 et en se hissant au sommet des palmarès grâce à des hits comme What Makes You Beautiful et Story of My Life.

Après la pause indéfinie que se sont accordés les membres de One Direction en 2015, Harry Styles est sans conteste celui qui a connu le plus grand succès, avec ses albums Harry Styles (2017), Fine Line (2019) et, plus récemment, Harry's House qui comprend le hit As It Was.

En plus d’être pour la toute première fois finaliste au Mercury Prize (le prix du meilleur album britannique de l’année qui sera remis à Londres le 8 septembre) grâce à Harry’s House, Harry Styles fera bientôt l’objet d’un cours à l’université. Le chanteur de 28 ans s’est aussi récemment dit ouvert à l’idée d’une réunion de One Direction.